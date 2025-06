Iliyana Georgieva torna al Faenza Basket Project per la stagione 2023/24

L’E-Work riabbraccia Iliyana Georgieva. La giocatrice bulgara (ma di formazione cestistica italiana) ritorna a Faenza dopo l’esperienza in serie A1 nella stagione 2022/23, presentandosi molto maturata e pronta ad essere protagonista in campionato. L’ala classe 2003 si è infatti messa in mostra in serie A2 nelle ultime stagioni a Matelica e alla Jolly Acli Basket Livorno, dove nell’ultimo campionato ha viaggiato con una media di 11,7 punti, 8,7 rimbalzi e 1,8 assist a partita. Georgieva è inoltre da anni nel giro della nazionale, e dopo tutta la trafila in quelle giovanile, è un punto fermo di quella maggiore, avendo partecipato alle qualificazioni per l’Europeo di basket che si disputerà tra pochi giorni e dove la Bulgaria non sarà presente.

"Sono contentissima di ritornare a Faenza – afferma –. dove ho iniziato il mio percorso da professionista. In questi anni ho passato bei momenti che mi hanno aiutato a crescere come giocatrice. Mi aspetto una stagione difficile, ma sono sicura che lavorando tanto riusciremo a raggiungere i nostri obiettivi". Con Georgieva salgono a cinque le giocatrici ufficializzate dal Faenza Basket Project e si aggiunge alle playmaker Bazan e Cappellotto, alla guardia Guzzoni e all’alapivot Nori. A breve sarà annunciata la conferma della guardia Brzonova e gli arrivi della pivot Zanetti da Giussano e dell’ala finlandese Onnela. Queste saranno le otto giocatrici che avranno più spazio nelle rotazioni di coach Seletti e a loro si aggiungeranno l’ala Milanovic, talento 14enne che nell’ultima stagione ha giocato anche a San Lazzaro, e la pivot Elena Ciuffoli per completare le dieci del roster faentno. In pianta stabile con la prima squadra ci saranno anche la guardia Caterina Ciuffoli. attesa a luglio dell’Europeo Under 18, e Ivona Scekic: entrambe si divideranno anche con l’Under 19 e la serie B.

l.d.f.