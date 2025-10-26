A tre secondi dal fischio finale: la Pielle vince 65-67 contro l'Andrea Costa Imola

Imola, 26 ottobre 2025 – La Pielle Livorno vince 65-67 contro l’Andrea Costa Imola al termine di una partita difficile e risolta solo da due liberi di Venucci a tre secondi dal fischio finale. Un successo importantissimo per i biancoazzurri che iniziano bene una settimana da tre impegni e sfruttano il turno di riposo di Caserta e agganciano provvisoriamente la testa della classifica. La gara del PalaRuggi ha viaggiato per 30 minuti sui binari dell’equilibrio, con i padroni di casa che, esclusi pochi minuti, hanno sempre mantenuto la testa senza riuscire mai a staccare la Pielle, capace di rispondere sempre ad ogni tentativo di fuga. I biancoazzurri, dopo un terzo quarto da soli 11 punti in cui solo la difesa li tiene in partita (13 punti concessi), si trovano sotto di 5 (53-48), ma con un grande ultimo parziale propiziato da Leonzio toccano il +9 a tre minuti dalla fine. Imola reagisce e con tre triple consecutive aggancia a trenta secondi dal termine e fa tremare i supporters labronici arrivati in Emilia.

Nell’ultimo possesso Venucci si alza per tirare da tre e Raucci commette fallo, in lunetta il piombinese fa 2/3 e il tiro da centrocampo di Gatto non entra, facendo gioire Leonzio e compagni. I migliori per la Pielle sono Gabrovsek con 17 e Leonzio con 16 punti, ottima prova anche per Lucarelli che chiude con 11 punti. Per Imola c’è un grande Sanguinetti da 19 punti e tre assist. Seconda vittoria consecutiva per i biancoazzurri che salgono al primo posto in classifica in coabitazione con Latina, Virtus Roma e Caserta, in attesa del turno infrasettimanale che li vedrà impegnati al PalaMacchia contro Fabriano.

Tabellino

UP Andrea Costa Imola - Verodol CBD Pielle Livorno 65-67 (22-22, 18-15, 13-11, 12-19)

UP Andrea Costa Imola: Giacomo Sanguinetti 19 (5/9, 2/7), Tautvydas Kupstas 14 (1/3, 4/7), Davide Raucci 6 (2/4, 0/3), Tommaso Gatto 5 (1/5, 0/4), Elhadji Thioune 5 (2/3, 0/0), Niccolò Moffa 5 (1/3, 1/4), Roberto Chessari 5 (1/3, 1/2), Loris Gozo 3 (0/0, 1/3), Georges Tamani 3 (1/3, 0/0), Giacomo Filippini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 15

Rimbalzi: 37 11 + 26 (Elhadji Thioune 12)

Assist: 12 (Roberto Chessari 6)

Verodol CBD Pielle Livorno: David Gabrovsek 17 (3/10, 3/4), Ennio Leonzio 16 (2/4, 3/5), Jacopo Lucarelli 11 (5/5, 0/5), Michele Ebeling 7 (1/4, 1/5), Dmytro Klyuchnyk 6 (2/6, 0/1), Davide Bonacini 3 (0/2, 1/6), Marco Mennella 3 (1/1, 0/2), Mattia Venucci 2 (0/0, 0/2), Denis Alibego