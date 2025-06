Impresa delle ragazze di via Ribolle allo Stadio Olimpico nelle finali nazionali. La Zangheri vince i Giochi della Gioventù nel 3 contro 3

La squadra di basket femminile della scuola media ‘Zangheri’ di via Ribolle si è laureata campione nazionale martedì scorso allo Stadio Olimpico di Roma, nell’ambito dei Giochi della Gioventù. Le studentesse Francesca Fanelli, Fatim Ouattara, Gaia Magni Gaia, Adele Zanchini, accompagnate dal professor Davide Foschi, hanno conquistato il prestigioso titolo nel basket 3 contro 3 (che, va ricordato, è anche disciplina olimpica). Altri due docenti di educazione motoria hanno dato un contributo: Maria Grazia Greco e Gianluigi Foschi.

Un risultato di rilievo per la scuola, che arriva insieme a un secondo posto alle finali regionali di tennis tavolo, piazzamenti a podio nell’atletica leggera regionale e un primo posto a livello provinciale nel calcio a 5 femminile. L’impegno costante ha premiato le ragazze del basket che, dopo aver superato le fasi provinciali e regionali, si sono distinte nelle finali nazionali portando a casa un’importante vittoria, dando prova della loro bravura e perseveranza. "Per l’Istituto comprensivo ‘Carmen Silvestroni’, di cui la Zangheri fa parte, lo sport rappresenta una importante attività che contribuisce alla crescita della persona dal punto di vista umano, sociale, mentale e fisico", spiega la scuola. La preside Nadia Mastroianni esprime "profonda soddisfazione per l’importante traguardo raggiunto dalle ragazze: siamo fieri di loro e dei docenti per questo storico successo".

g. b.