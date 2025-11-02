Impresa Virtus, missione quasi impossibile

Se fossimo in una gara di tuffi il coefficiente di difficoltà sarebbe di 4.6, ossia molto prossimo al massimo. La trasferta di Latina, come quella di Caserta e a conti fatti anche quella di Jesi, parte con il pronostico blindato: Imola non può vincere. E non che le prossime due, in casa della Virtus Roma e a San Severo saranno più comode, ma andiamo con ordine.

La Benacquista Latina ha uno score quasi immacolato, come la Virtus Roma e Livorno (solo la Luiss è ancora imbattuta ma ha due partite in meno) e, fatta eccezione per la sconfitta di un punto a Chiusi, ha sempre vinto. I puristi potrebbero obiettare che magari non ha quasi mai stravinto, ma ha mostrato grande forza negli ultimi quarti, tenendo in vita la preda per 30-32 minuti, per poi sbranarla.

Un po’ quello che ai gialloneri non è mai capitato di fare, ossia stare in partita contro le compagini di alta classifica, che hanno sempre archiviato la pratica in un quarto, massimo in due. In panchina c’è il re della B Nazionale, Franco Gramenzi, uno che è in doppia cifra di campionati vinti (si avete letto bene), e che l’anno scorso ha condotto Roseto in serie A2.

Ai suoi ordini un gruppo solidissimo, con esterni del calibro di Gallo (16 punti, 4 rimbalzi e 3,6 assist), Pastore e Cipolla, senza dimenticare il 39enne Brian Sacchetti (13 e 4 rimbalzi), fuori nelle ultime quattro gare, ben sostituito da Maiga e Simonetti, fino ad arrivare ai lunghi Nwohuocha e al croato Bakovic, quest’ultimo capace di viaggiare a 15,4 punti e 6 rimbalzi di media a partita.

"Non so se avete guardato le percentuali di squadra e individuali di Latina – aveva sottolineato il tecnico Gianluigi Galetti nel dopo partita di mercoledì sera –, hanno 3-4 che tirano con il 60-70% da due. Non siamo nelle condizioni per giocarcela alla pari, noi con certe squadre facciamo fatica. Anche a Jesi, loro hanno infilato i primi tiri da tre punti e hanno visto il canestro grandissimo, anche perché poi sanno che dall’altra parte c’è una delle ultime della classe".

Meglio non farsi illusioni, quindi, anche se in realtà nessuno finora ha chiesto alla Virtus di realizzare dei tripli salti mortali rovesciati, prova evidente è il sostegno del pubblico e la gioia dopo le due vittorie casalinghe con le due marchigiane, Fabriano e Loreto, ma anche gli applausi nel derby, perso, con Ferrara. E’ anche vero che se Imola sarà sempre capace di trasformarsi nelle gare che contano, tipo la prossima in casa con Piombino, ben venga anche un netto ko a Latina.