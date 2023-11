In arrivo quattro sfide decisive per la Stosa. I rossoblù a Quarrata inseguono il sesto sigillo

La Stosa si gode il primato in classifica e le 5 vittorie di fila con 14 punti racimolati dopo le prime 9 giornate. A due turni dal termine del girone di andata per i rossoblù di coach Maurizio Lasi arriva però il primo periodo chiave della stagione. Quattro partite consecutive contro dirette concorrenti per le prime posizioni dove in palio ci sono 8 punti, che tecnicamente valgono doppio in ottica seconda fase, vista la formula del campionato di serie B interregionale. Ogni squadra, infatti, si porterà in dote i punti raccolti nella prima fase negli scontri diretti con le altre formazioni del raggruppamento per cui uscire da questo mini ciclo con più vittorie possibili sarebbe un’ottima notizia per i senesi. Quarrata, Cecina, San Miniato e Spezia, è questo il programma che attende Olleia e soci nelle prossime settimane, quattro sfide da affrontare con la consapevolezza di una squadra che inizia a mostrare con continuità il proprio valore. "Con Sestri siamo stati bravi – ha commentato coach Maurizio Lasi nel post partita – perché era una partita in cui avevamo tutto da perdere, vista la differenza in classifica. Abbiamo sofferto nel primo periodo ma poi ci siamo sciolti e dal secondo quarto in poi abbiamo condotto senza affanni. La prova offensiva dei ragazzi (101 i punti segnati) è senza dubbio un aspetto molto positivo. Abbiamo qualità e tanti modi di trovare il canestro, come dimostra anche la partita contro i liguri in cui abbiamo portato in doppia cifra ben 6 giocatori". Adesso però si alza il livello della contesa e sabato sera la formazione senese tornerà in quello che lo scorso anno è stato il teatro della promozione in serie B: il PalaMelo di Quarrata, impianto che evoca ricordi freschi ed emozionanti. I pistoiesi, dopo una partenza a razzo, nelle ultime due giornate sono incappati in due sconfitte, ultima in ordine di tempo il -21 a Cecina, e avranno grande voglia di rivalsa come ha detto coach Tonfoni al termine del match di domenica. La Stosa però ha grande voglia di proseguire la striscia di vittorie consecutive per dare continuità e soprattutto per mantenere la vetta della classifica, potendo anche sfruttare lo scontro diretto tra le altre capoliste, Cecina e San Miniato. In terra pistoiese sabato sera ci saranno anche molti sostenitori rossoblù che stanno organizzando la trasferta al PalaMelo. Per informazioni è possibile rivolgersi al bar della Virtus.