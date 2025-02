In bacheca. Lo scorso giugno medaglia d’argento all’europeo di categoria

Il Ciesse FreeBasket Milano è iscritto al campionato UISP Over 45 della zona Monza & Brianza. Attualmente è ultimo in classifica ma, ad ogni partita, l’impegno messo in campo da Guido Lorenzetti e soci (anche i compagni hanno un’età non certo “verdissima“, visto che la media si aggira sui 60 anni) è massimale. "Cerchiamo di onorare ogni gara al meglio, su questo non ci sono dubbi. In alcune partite abbiamo anche fatto bene, ci manca ancora qualcosa per vincere", spiega lo stesso Lorenzetti che, recentemente, si è regalato diverse soddisfazioni a livello cestistico: "Lo scorso giugno ho partecipato al Campionato Europeo FIMBA Over 75 a Pesaro. Nonostante il mio livello molto basso, mi hanno tenuto in squadra e abbiamo vinto la medaglia d’argento. Un risultato incredibile che abbiamo festeggiato alla grande. È stata una bellissima avventura, così come il Mondiale Over 70 a cui ho preso parte a Buenos Aires nel 2023 con la Nazionale italiana. Ero, come spesso accade, il più vecchio e in squadra c’era gente che ha giocato ad altissimi livelli ma l’esperienza è stata indimenticabile per tutti, me compreso. Anche per questo amo la pallacanestro, perché unisce tutti quanti". F.P.