In campo alle 18. I Blacks contro Vicenza per l’ottava vittoria in casa

Ultimo ballo del 2024 al PalaCattani per i Blacks. Un’occasione per i faentini per brindare con i loro tifosi all’ottava vittoria casalinga conquistata in altrettante gare disputate. Non sarà però semplice raggiungere l’obiettivo, perché alle 18 arriverà la Civitus Vicenza, una delle squadre più sottovalutate del campionato. I veneti sono sempre stati considerati in corsa per una salvezza tranquilla, ma i 16 punti in classifica testimoniano la forza di un gruppo esperto che con ben nove nuovi giocatori (solo il play Cucchiaro e l’allenatore Ghirelli sono stati confermati) ha già trovato i giusti automatismi in pochi mesi. I Blacks saranno senza Zangheri, trasferitosi in settimana alla Virtus Imola, e secondo radiomercato dovrebbe essere l’ultima partita di Dincic, promesso sposo a Crema. Al suo posto arriverebbe Ammannato, esperta alapivot nella scorsa stagione in C a Mantova e alla Libertas Livorno con Garelli. "Vicenza non è mai stata sotto i riflettori, ma ha un ottimo roster come dimostra la classifica – sottolinea coach Luigi Garelli –. Gioca una pallacanestro intensa e dinamica, grazie ad una difesa sempre attenta ed inoltre ha giocatori esperti che conoscono molto bene questo campionato. La sua forza si vede anche dai risultati, perché è riuscita a fermare la marcia di San Vendemiano dopo otto vittorie consecutive e ha vinto a Lumezzane".

"È un bel mix tra giovani ed esperti a cominciare dai playmaker dove ci sono Cucchiaro, che ha già fatto vedere di essere protagonista in questo campionato pur essendo giovane, e Gasparin, sceso dopo tanti anni di A2. Come guardie ci sono Almansi, ottimo tiratore, e Da Campo, jolly affidabile che può essere schierato in tanti ruoli. Sotto canestro la fisicità di Ucles e di Nwohuocha permette a Vicenza di essere temibile a rimbalzo e nel reparto c’è anche Marangoni, bravo nel tiro da fuori".

l.d.f.