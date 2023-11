In casa la Fabo non sbaglia: "Ma eliminiamo le pause"

In un campionato pazzo più che mai una certezza in realtà questo inizio di stagione l’ha espressa: il rendimento interno della Fabo Herons Montecatini, che al PalaTerme non sbaglia un colpo. La vittoria per 88-75 con la Rimadesio Desio è la quinta su altrettanti incontri casalinghi per Natali e soci, che sull’imbattibilità davanti al proprio pubblico stanno fondando il loro primato nel Girone A di Serie B Nazionale: "Sì, la continuità di risultati in casa è un mio chiodo fisso da sempre – ammette coach Federico Barsotti –. Lo è ancora di più in questa stagione perché la caratura degli avversari è veramente alta, tutti possono vincere contro chiunque e ogni giornata puntualmente escono uno o due risultati a sorpresa. Desio non è di certo una squadra arrendevole, è una formazione di livello con un vissuto importante e che nonostante la pesante assenza di Mazzoleni è venuta a Montecatini a giocarsela al massimo delle sue possibilità, noi siamo riusciti a vincere tutti e quattro i periodi e a giocare una buona gara. C’è sempre qualcosa da migliorare ma al netto degli aspetti su cui proveremo a lavorare tutti coloro che sono scesi in campo hanno dato il loro contributo e quando le cose vanno per il verso giusto c’è da essere contenti e prendere il buono del risultato: la nostra bravura deve essere quella di continuare su questa strada, limitando ancora di più le pause che ancora a volte purtroppo abbiamo". Pause e sbavature che il condottiero degli "aironi" ha individuato anche nel successo apparentemente senza passaggi a vuoto contro la truppa di coach Edoardo Gallazzi: "Speravo in una gara difensiva un pochino più consistente – ammette Barsotti – Stiamo segnando tanto e questo ci aiuta, abbiamo anche attaccato bene la loro zona muovendo tanto la palla. Potevamo amministrare con più autorevolezza il vantaggio acquisito, invece abbiamo avuto alcuni momenti di defaillance: è come se non fossimo ancora in grado di annusare quando la gara va congelata. Abbiamo ancora tanti margini di miglioramento ma stiamo crescendo di condizione – conlcude – speriamo di continuare così".

Filippo Palazzoni