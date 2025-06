In casa Stosa Virtus è tutto pronto per la festa. L’appuntamento è in piazzetta Don Perucatti

Mentre sul fronte mercato stanno iniziando a muoversi le acque proprio in questi giorni, con la Virtus impegnata a tutto tondo tra conferme, uscite e valutazione dei profili per quanto riguarda i nuovi innesti, la società rossoblù ha in programma la consueta festa di fine anno che si terrà in piazzetta Don Perucatti, nel piazzale sul retro del palazzetto, domenica 8 giugno a partire dalle 19.

Una serata che riserverà tante iniziative ai presenti che avranno la possibilità di mangiare e bere agli stand allestiti all’esterno dell’ impianto virtussino . La parte del cibo sarà gestita da uno chef d’eccezione, Armando Ballerini dell’Osteria Permalico di Siena, uno degli sponsor che ha accompagnato la Stosa nella stagione sportiva appena conclusa e lo farà anche nella prossima.

Ma il momento clou della serata sarà intorno alle 21,30 quando verrà celebrato il capitano Gianmarco Olleia che qualche settimana fa ha comunicato la sua decisione di interrompere l’attività dopo 14 anni in maglia Virtus. Sarà certamente un momento ricco di emozione per gli appassionati rossoblù che avranno modo di salutare una vera e propria bandiera della Virtus, attuale recordman di presenze con il sodalizio del presidente Bruttini. Una storia, quella di Olleia, che verrà raccontata attraverso un video preparato per l’occasione. Altro momento molto atteso è quello dell’asta delle canotte indossate dai giocatori nella stagione appena conclusa, un evento ormai diventato consuetudine che richiama da anni numerosi appassionati del genere e soprattutto tanti tifosi che lottano per accaparrarsi la maglia del loro giocatore preferito. Oltre a tutto ciò durante la serata ci sarà spazio anche per la solidarietà visto che il presidente Fabio Bruttini consegnerà il ricavato delle donazioni effettuate dai sostenitori rossoblu per l’iniziativa in favore di Diego, il ragazzo di Monteroni d’Arbia che l’anno scorso ha avuto un brutto incidente che lo costringe ad un percorso di recupero lungo e molto costoso. Gli amici di Diego saranno presenti alla serata per ritirare la donazione della Virtus, sempre sensibile ad iniziative di questo genere. A concludere la festa ci sarà poi la musica del dj Mirko Malleo che farà ballare tutti i presenti fino a mezzanotte. Per partecipare all’evento non c’è bisogno di prenotazione visto che sarà possibile mangiare e bere presentandosi ai vari stand allestiti in piazzetta Don Perucatti.