In duemila per ‘Rbr high five school’. Il Serpieri fa doppietta e trionfa al Flaminio

Il liceo scientifico e artistico Serpieri domina la giornata conclusiva di ‘Rbr High Five School’, il torneo scolastico dedicato alle scuole superiori che ieri, nella mattinata finale, ha radunato al Flaminio oltre 2mila spettatori. Tutti ragazzi degli istituti coinvolti che, festanti e urlanti, hanno animato le due gare con cori e incitamenti da gara professionistica. Uno spettacolo nello spettacolo, con i giocatori di RivieraBanca e coach Dell’Agnello sul parquet ad assistere. Passione, buone giocate e anche tanto talento. La mattinata è stata aperta dalla finale femminile, con il Serpieri a battere l’Einstein nel derby dei licei. Una gara a senso unico, sostanzialmente chiusa già a 7 minuti dalla fine con la tripla di Delvecchio (51-32) e poi conclusa sul 73-38. Miglior giocatrice Sara Bombardieri, votata mvp sui social dell’evento.

Poi la finale maschile, con atmosfera elettrica e spalti ancor più gremiti. Sotto la direzione di gara di Rossi e Lanzetti, a sfidarsi ecco Serpieri contro Valturio, con parecchie stelline del panorama giovanile riminese a mettere in mostra le rispettive qualità. Match equilibrato per sette minuti, col tabellone luminoso del palazzetto cittadino a segnare un eloquente 12-12. Poi lo strappo del Serpieri che ha tre sostanziali motivi: Ronci, Ruggeri e la zona 2-3. I primi due, classe 2009, hanno trascinato di peso la squadra sul 28-12 del 12’, col divario che è rimasto sempre simile nel corso del match. Il Valturio è tornato sotto a poco dalla fine del terzo quarto (56-50, bene Altini), ma le triple di Ruggeri hanno spaccato definitivamente in due la partita. L’ultima, da otto metri e mezzo, è valsa il 72-54 a 6’30’’ dalla fine. Proprio lui, Mattia Ruggeri, ha debuttato in A2 con la Rinascita a Milano e ora è impegnato, assieme all’mvp Ronci, nella postseason del suo campionato Under 17 Eccellenza. Due classe 2009 che sono il fiore all’occhiello di un’annata particolarmente florida e che hanno chiuso ieri a 31 punti. Dall’altra parte, 28 di Baschetti e 22 di Altini.

Le squadre sono state premiate dall’assessore allo sport, Michele Lari, e dalla responsabile marketing territoriale di RivieraBanca, Lucia Mattei Gentili. Per una volta tutti i giocatori di Rbr sono stati spettatori di un evento caloroso e partecipato, ma che non li vedeva come protagonisti diretti. A trionfare, al Flaminio, è il Serpieri.

Loriano Zannoni