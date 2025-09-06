In memoria di Vianello. Un derby per il presidente

Pur essendo una semplice amichevole, il derby OraSì–Tema Sinergie avrà un sapore particolare. Alle 18 al PalaCosta si giocherà infatti il ’Memorial Vianello’ e le cugine ravennati si ritrovano dopo venti giorni dal precedente test, terminato 81-69 per i manfredi.

Qui Ravenna. L’OraSì recupera Ghigo, assente nelle ultime due amichevoli per problemi fisici, e avrà quindi il roster al completo. "Sicuramente sarà un test super interessante perché sarà la prima volta che giocheremo una partita ufficiale quindi senza azzeramento dei punti dopo ogni quarto e con i falli personali – spiega coach Andrea Auletta – e quindi ci saranno delle gestioni diverse rispetto alle tre amichevoli precedenti. Ci sarà ovviamente un controllo del minutaggio, perché siamo ancora in fase di preseason e la gestione della dinamica relativa ai falli. Sarà un match importante anche da un punto di vista fisico e di energia, perché affrontiamo una squadra che da questo punto di vista è pronta".

Oggi scadrà il termine ultimo per esercitare il diritto di prelazione degli abbonati. Alle 17 al PalaCosta sarà possibile effettuare il rinnovo e poi, al termine di questa fase, la campagna abbonamenti entrerà nella fase di vendita libera.

Qui Faenza. Mancherà soltanto Fumagalli nella Tema Sinergie, impegnato a Copenaghen nell’Europeo di 3x3. "Anche contro Ravenna, come in tutte le amichevoli, ci concentreremo soltanto su noi stessi – afferma coach Lorenzo Pansa - e pur se ci siamo già incontrati poche settimane fa, entrambe le squadre sono cambiate e stanno facendo un percorso simile di crescita. Per questa partita ci siamo dati due obiettivi: essere più consistenti in attacco e il più attenti possibile in difesa. Un equilibrio che dobbiamo trovare presto, perché tra due settimane inizia il campionato. Il gruppo sta lavorando molto e ha mostrato tanti margini di crescita, ma ci vogliono tempo e pazienza per trovare i giusti automatismi. Da lunedì inizieremo la fase di scarico e quindi le gambe diventeranno meno pesanti già dal prossimo weekend quando saremo a Jesi per un torneo".

Luca Del Favero