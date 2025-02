In piedi Mens Sana! Ostacolo Varese. Betti: "Dobbiamo tornare a vincere"

Se non è già con le spalle al muro poco ci manca la Mens Sana che questa sera alle 20,30 attende in casa Campus Varese per tornare al successo dopo un mese molto negativo in termini di risultati più che di prestazioni.

"Veniamo da quattro sconfitte di fila tra prima e seconda fase e dobbiamo tornare assolutamente alla vittoria". Così coach Paolo Betti (nella foto) alla vigilia della palla a due contro i giovani lombardi. "Abbiamo bisogno di fare una bella partita, convincente da tutti i punti di vista ed entrare in campo uniti e con grande determinazione per portare a casa un successo che, sono convinto, ci darebbe tanto morale" ammette il tecnico della Note di Siena.

"Varese è una squadra simile sotto certi punti di vista a Don Bosco Crocetta che abbiamo affrontato sabato scorso a Torino. Sono tutti ragazzi molto giovani e di talento con un paio di elementi che fanno parte del roster della prima squadra in serie A1. Dovremo stare attenti in difesa e concentrarci sulle loro bocche da fuoco". Se l’avversario, nonostante il -30 casalingo contro Spezia dell’esordio di domenica scorsa, è, almeno sulla carta, da tenere d’occhio, dall’altra parte molti temono che Pannini e compagni abbiano il morale sotto i tacchi dopo le quattro sconfitte di fila che hanno cambiato la stagione. Betti però tranquillizza tutto sull’aspetto mentale dei suoi giocatori.

"La squadra nonostante le sconfitte sta lavorano bene. Ai ragazzi non ho nulla da dire dal punto di vista dell’impegno e dell’atteggiamento. Si allenano sempre con grande intensità. È chiaro che come dicevo prima una vittoria in questa fase ci serve davvero tanto per ritrovare un po’ di fiducia e dobbiamo farlo assolutamente stasera" ha concluso Betti. Della stessa idea del tecnico biancoverde l’ala Alessandro Pucci, che a livello personale sta vivendo un discreto momento specie in attacco. "Stasera ci aspetta una partita difficile contro un’altra formazione giovane – sottolinea il numero 15 -. Ci sarà dunque da tenere d’occhio il loro ritmo e il loro atletismo. Sarà importante non pagare caro l’impatto iniziale per poi, con la nostra maggiore esperienza".

Per la gara di questa sera al PalaEstra, la biglietteria di Viale Sclavo sarà aperta a partire dalle 19,30. Per coloro che non potessero recarsi al palazzetto, la partita sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva su Starplane gratuitamente per gli abbonati biancoverdi ed al costo di 10 euro per i non abbonati.