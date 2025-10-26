In Piemonte (18) sfida alla Novipiù Junior. La T Gema all’assalto di Casale Monferrato

La T Tecnica Gema Montecatini scalda i motori in vista di una settimana, quella che fa da ponte fra ottobre e novembre, da vivere con il coltello tra i denti: tre sfide tutte d’un fiato contro Casale Monferrato, Assigeco Piacenza e Orzinuovi che diranno molto sulle ambizioni di alta classifica dei leoni termali. A partire da quella che vedrà impegnati questo pomeriggio (palla a due alle ore 18) gli uomini di Marco Andreazza nel Monferrato, terra di eccellenze gastronomiche ma non particolarmente fortunata per i colori rossoblù: l’ultima volta al PalaEnergica Paolo Ferraris è stata amara per entrambe le franchigie termali. Correvano i tempi della B unica a quattro gironi e sul parquet con la casacca dell’allora Gema Montecatini, uscita sconfitta per 85-78 contro lo Junior Casale, c’era anche l’attuale ds rossoblù, Luca Infante. Stesso destino qualche mese prima era toccato anche ai cugini Herons. Stavolta oltre all’avversario dovrà necessariamente essere diverso anche il risultato.

Del trittico che attende La T Gema quello contro la Novipiù di coach Corbani è infatti l’impegno decisamente più abbordabile: troppa la differenza di tasso tecnico fra la formazione termale e Casale, ferma a quota 0 dopo sei partite.

L’imprevedibilità e l’equilibrio di questa B Nazionale impongono però la massima allerta anche contro un avversario sulla carta inferiore e dall’età media molto bassa. Coach Andreazza ne è perfettamente consapevole e mette in guardia i suoi: "I giocatori di Casale sono giovani e ben allenati da uno dei coach più bravi ed esperti della categoria – è il commento del tecnico di Montebelluna –. Oltretutto la Novipiù ha dimostrato di non mollare mai, spesso è stata avanti nel punteggio nelle prime sfide, giocando con una identità di gioco precisa. Troveremo anche tra gli avversari un nuovo innesto come Zanzottera, guardia argentina del 1993 che a livello di esperienza e talento darà manforte a Martinoni, giocatore di grande qualità, quindi dovremo essere bravi a entrare in campo col piglio giusto. Per dare continuità alle ultime due vittorie, servirà solidità e pochi passaggi a vuoto, fondamentali aspetti specie per vincere in trasferta. Loro fanno del tiro da tre la loro arma principale, per questo ci siamo preparati duramente in settimana per imporre il nostro ritmo e non farci sorprendere".

Mancherà all’appello Gianmarco Gulini, ancora alle prese con l’infortunio che ne sta pesantemente condizionando questo avvio di stagione.

Filippo Palazzoni