In trasferta. "Svethia Recanati, approccio decisivo a Pesaro»

Da un derby all’altro: la Svethia Recanati oggi alle 18 sarà a Pesaro per sfidare la Bramante dopo il netto successo di sette giorni fa con l’Attila Junior Porto Recanati. Si volta necessariamente pagina e in settimana coach Marco Schiavi ha puntato gli occhi sul match di oggi. "Troveremo un avversario vivissimo – ha detto – al contrario di quanto potrebbero far pensare le due sconfitte rocambolesche. Ogni partita nasconde le sue insidie". E oggi il match contro i pesaresi propone dei temi che il tecnico ha affrontato con i giocatori in settimana. "Di fronte - spiega - troveremo una realtà dalle caratteristiche differenti dalle nostre, servirà allora un approccio migliore di quello avuto a Vasto per evitare di andare incontro alle difficoltà accusate in quella partita". Ma è chiaro che la netta vittoria nel derby con Porto Recanati ha acceso l’entusiasmo nella tifoseria locale. "A Pesaro - osserva Schiavi - potremo contare sul sostegno di tanti supporter che contro Porto Recanati ci hanno fatto respirare un’atmosfera di ben altre categorie".