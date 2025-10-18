In trasferta. "Svethia Recanati, attesi a Vasto da un match duro»

Oggi alle 20.30 la Svethia Recanati giocherà a Vasto contro una formazione che vorrà risalire la classifica avendo 2 punti contro i 6 della formazione leopardiana. "Andremo ad affrontare - anticipa Marco Schiavi, coach dei recanatesi - una buonissima squadra, molto lunga sugli esterni che ha sotto canestro un giocatore di assoluto spessore come Oluic. In casa hanno una marcia in più grazie ad un pubblico sempre molto numeroso e caldo". La squadra di Schiavi è chiamata a confermare quanto di buono visto fino a questo momento e magari compiere un ulteriore salto avanti evitando di complicarsi la vita nelle battute finali. La squadra è reduce dal successo contro Termoli in una gara che si è complicata nelle battute finali dopo essere stata nelle sue mani. "I ragazzi - coach Schiavi ritorna all’ultimo match - hanno fatto una buona partita per 35 minuti, abbiamo maturato un discreto vantaggio da gestire in maniera differente". Il tecnico ripercorre le ultime tre gare. "A Canosa abbiamo chiuso in crescendo, mentre con Termoli abbiamo replicato gli errori commessi con Senigallia rischiando di gettare alle ortiche una vittoria già acquisita". La gara di Vasto rappresenta l’occasione per migliorare sotto questo punto di vista gestendo nella maniera migliore le battute finali".