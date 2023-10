Inarrestabili Dragons. Sibe piega Valdisieve

Cinque vittorie in altrettante partite. Sembrano inarrestabili in serie C i Dragons, che continuano la loro corsa al comando della classifica a punteggio pieno dopo il successo per 76-74 ottenuto contro l’ostica Valdisieve. Partita non semplice, che ad un certo punto è sembrata persa, ma la tenuta del gruppo è stata decisiva per la Sibe Gruppo AF Prato, che si prepara alla sfida casalinga, giovedì alle 21, contro San Vincenzo, una delle corazzate del girone. Nel primo quarto ottimo avvio della Sibe col quintetto composto da Salvadori, Artioli, Casella, Pacini e Berni. Gioco fluido e ben coordinato, con alte percentuali al tiro, che regalano un soddisfacente 30-15 di vantaggio ai pratesi alla prima sosta. Nel secondo quarto il leit motiv dell’incontro rimane lo stesso: i Dragons chiudono bene in difesa e concretizzano le sortite offensive, mandando 5 giocatori in doppia cifra. Il margine rimane pressoché invariato all’intervallo lungo. Al rientro in campo dagli spogliatoi, Valdisieve torna in gara approfittando dei primi segnali di stanchezza nella formazione pratese. Il vantaggio ospite si riduce. Si arriva in volata considerando anche l’ultimo quarto di difficoltà da parte della Sibe: coach Pinelli ha cambiato il sistema difensivo, riuscendo a contenere in parte Valdisieve, in vantaggio di un punto a 14 secondi dalla fine. Time out e schema perfetto sulla rimessa per Prato, con Berni che appoggia il canestro del +1 a 4 secondi dal termine. Valdisieve dopo il time-out a sua volta prova l’ultimo affondo, ma trova una super difesa dei Dragons, che recuperano palla e subiscono fallo, andando in lunetta per consolidare la vittoria. "Complimenti a Valdisieve che ha fatto una grande gara. Noi venivamo da una settimana di emergenza tra indisponibilità, infortuni e influenze per 4 giocatori – commenta Marco Pinelli, allenatore Dragons -. Alla squadra dico brava perché nel primo tempo ha giocato una pallacanestro eccellente. Ci aspettavamo la loro reazione nel secondo tempo. Ottima la tenuta, la compattezza e la ricettività del gruppo nei momenti decisivi". Il tabellino Dragons: Manfredini 2, Sangermano ne, Artioli 9, Magni 14, Staino 11, Berni 11, Pinelli, Casella 14, Smecca, Salvadori 1, Pacini 14, Settesoldi. All. Pinelli.

L.M.