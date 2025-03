Incredibile aggancio al 4° posto. Unieuro, lotta tra playoff e play-in

Cinque squadre al quarto posto: se il campionato fosse finito ieri sera, due giocherebbero i playoff con il vantaggio del fattore campo ai quarti di finale, due addirittura dovrebbero disputare i play-in per entrarci con una partita secca. È l’incredibile situazione di classifica generata dalle sconfitte, negli anticipi di ieri sera, di ben tre squadre che stavano davanti all’Unieuro che così si è unita al mucchio. Oggi può aggiungersi Verona (che però avrà una partita in più) e virtualmente c’è anche Avellino (ieri salita a -2 con una partita in meno). La Fortitudo, che ospita Nardò, può invece staccarsi dalle altre ma a differenza per esempio di Forlì non ha recuperi da giocare.

Insomma, tanti risultati favorevoli. A cominciare dal ko di Cividale (54-56) in casa contro la lanciatissima Torino: decisivi i 23 punti di Kevion Taylon, fatale l’errore di Redivo sull’ultima tripla. Poi la caduta dell’Urania Milano (attesa a Forlì fra 7 giorni) nel derby lombardo contro Vigevano 63-70. Vani i 22 di Alessandro Gentile. A completare il quadro, il blitz di Avellino a Rieti: 92-93 dopo un tempo supplementare. Uno scatenato Sarto (35 punti, 7/11 da tre) aveva pareggiato al 40’, ma altre due triple nell’ultimo minuto del prolungamento non sono bastate. Caldissimo, infatti, anche l’irpino Jaren Lewis (34). Forlì lo misurerà mercoledì, quando i punti peseranno non doppio ma triplo.

Classifica: Udine* 46; Rimini* 42; Cantù* 40; Fortitudo, Rieti, Milano, Forlì e Cividale° 38; Avellino, Verona e Pesaro° 36; Brindisi e Torino° 34; Orzinuovi 26; Cento 24; Cremona*, Livorno, Vigevano° 22; Nardò* 18; Piacenza° 12. (*: una partita in meno; °: una partita in più).

Oggi: Fortitudo-Nardò, Brindisi-Cantù, Cremona-Udine, Verona-Orzinuovi, Livorno-Cento.