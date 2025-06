Inizia la serie finale: Pallacanestro Lucca sfida Dany Quarrata per la serie B

Si parte. Comincia la serie finale per conquistare la serie "B" nazionale. Una categoria che, facendo le debite proporzioni e una miriade di cambi regolamentari, manca, sotto le Mura dal 2015, quando la Pallacanestro Lucca si ritirò a torneo in corso dalla Lega Due "Silver". Si comincia oggi, ore 18, al "Palatagliate" (arbitri Bavera di Monza e Pittatore di Torino), contro Dany Quarrata dell’"ex" Alberto Tonfoni. Gara due a Quarrata, mercoledì 11, alle 21 ed eventuale spareggio, di nuovo a Lucca, domenica 15 giugno.

Mancherà Barsanti (frattura ad una mano). Bcl e Quarrata hanno fatto due percorsi molto diversi che hanno portato ugualmente a giocarsi la finale per un posto in "B" nazionale. La "Olivieri band" si è conquistata il passaggio alla seconda fase da seconda in classifica e la fase play-in "Gold" che portava ai play-off, chiusa di nuovo in seconda posizione. Più complicato e, per certi versi, rocambolesco il cammino dei mobilieri. Entrati nella fase dei play-in "Gold" quasi in extremis, hanno disputato una seconda fase eccezionale. I pistoiesi hanno eliminato nei quarti Oleggio, la superfavorita (con i lombardi che, però, hanno leggermente sottovalutato la prova, essendo impegnati nelle finali nazionali con i propri giovani più promettenti che, quindi, vennero risparmiati) e, poi, hanno prevalso su Borgomanero.

Il confronto tra le due realtà passa anche attraverso i numeri. La squadra di coach Tonfoni esce da 4 vittorie, mettendo a referto un più 20 nei quarti e un più 6 in semifinale; per i biancorossi 4 vittorie e una sconfitta, con un più 18 nei quarti e un più 3 in semifinale, nella quale sono riusciti a ribaltare il meno 13 di gara uno in gara tre. Nei rispettivi incontri della prima fase hanno una vittoria ciascuno: ognuno ha vinto in casa propria e, nel computo totale delle partite vinte e perse, Del Debbio e compagni hanno collezionato 15 vittorie casalinghe e 4 ko. "Tonfoni band" con 10 blitz in trasferta e 9 sconfitte.

Coach Olivieri fotografa così il match. "Quarrata – dice – è in finale, perché è una squadra costruita per arrivarci. Lo dissi nel pre-campionato che erano loro i favoriti e non mi sbagliavo. Hanno giocatori che vantano esperienze importanti in "B" nazionale (come Angelucci, Molteni, Calabrese e Artioli). Tiberti, a mio avviso, è l’MVP del campionato: è veramente difficile da arginare ed è bravissimo sia a creare gioco per i compagni, sia come marcatore. Regoli l’anno scorso è stato il centro migliore della "B" interregionale; Antonini e Balducci sono specialisti di alto livello".

"Tonfoni – conclude Olivieri – è un coach che conosco da tanto tempo; a mio avviso è uno dei migliori della categoria e lo stimo moltissimo. Quarrata è un mix di forza fisica ed elevata caratura tecnica".

Massimo Stefanini