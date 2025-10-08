Inizio positivo. Coen: "Attila Junior, c’è tanto da lavorare. Le prossime gare ci sveleranno il futuro»

"È stata una vittoria facile, ma non attendibile. Dobbiamo ancora crescere molto e in settimana alleneremo soprattutto la difesa". Piero Coen, allenatore dell’Attila Junior Basket di Porto Recanati, archivia così la vittoria 75-57 ottenuta in casa contro Jesi nella seconda giornata del campionato di serie B Interregionale. "Malgrado il successo dello scorso match – osserva il tecnico dei portorecanatesi – ci sono tante cose da mettere a posto, sia a livello individuale che di squadra. Insomma, dobbiamo lavorare e non facciamoci ingannare dalle prime due vittorie perché ci saranno partite più complicate che ci daranno risposte più significative. A oggi c’è da aspettare ancora un po’ per capire quale tipo di squadra siamo e cosa possiamo fare".

Sempre coach Coen sottolinea gli aspetti di gioco su cui la sua squadra dovrà migliorare. "Per quanto riguarda difesa individuale – spiega il tecnico della formazione portorecanatese – c’è da crescere, abbiamo fatto fatica a difendere la palla e alla fine si è dovuto ricorrere alla zona per gestire meglio la partita. Sulla fase offensiva abbiamo fatto dei passi avanti, ma bisogna migliorare e avere più capacità di crearci dei vantaggi".