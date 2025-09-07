Interviste. Belletti soddisfatto. Evangelisti prova a pensare positivo

"Fa sempre piacere vincere ma, in questo momento della stagione, il risultato è assolutamente secondario rispetto al miglioramento tecnico e umano del gruppo". Sono state queste le prime parole a caldo di coach Michele Belletti dopo la vittoria del suo Vismederi nella semifinale contro la Virtus. "Stiamo affrontando la preseason con il piglio giusto, se poi arrivano anche delle vittorie meglio. Abbiamo costruito una squadra che ci permette di aumentare rotazioni e responsabilità – ha proseguito Belletti -. Ancora abbiamo inserito pochi elementi tattici, ma i ragazzi in campo sono stati bravissimi".

"Partita complessa per noi – ha replica dall’altra parte di coach Marco Evangelisti della Stosa -. Eravamo partiti bene ma poi la fisicità del Costone ci ha messo in difficoltà e ci siamo disuniti sulle cose che vogliamo fare. Siamo una squadra giovane, dobbiamo ancora lavorare su questi aspetti – ha proseguito Evangelisti –. Abbiamo fatto dei passi avanti, su altre cose dobbiamo ancora lavorare".