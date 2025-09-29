Interviste: coach Belletti. "Abbiamo espugnato un campo difficile»

"Buona la prima". Esordisce così coach Michele Belletti (nella foto in alto) nel commentare la vittoria del suo Costone a Borgomanero. "Siamo contenti di aver espugnato un campo difficilissimo e di aver battuto una squadra atipica che aveva tutte le carte in regola per metterci in difficoltà – ha proseguito il tecnico gialloverde -. Abbiamo limitato il numero di possessi, specie nei primi due quarti, e il numero delle palle perse, solo 10 alla fine. Un dato migliorabile ma che ci ha aiutato a gestire la partita, così come il controllo dei rimbalzi. I numeri ci confortano – ha detto ancora Belletti – ma ci sono aspetti su cui dobbiamo ancora migliorare. Dobbiamo condividere maggiormente il pallone contro difese così aggressive. Leggo 5 assist nelle statistiche: se veritiere, non rendono merito al lavoro che stiamo facendo – ha proseguito Belletti -. Però devo fare i complimenti ai ragazzi: vincere qui non è assolutamente scontato, contro una società storica che, in questo momento, rappresenta una delle migliori accademie in Italia per quanto riguarda il basket giovanile". Infine anche coach Michele Belletti ha ricordato l’appuntamento di questa sera alle 18, al Teatro del Costone: "Wall of fame", evento celebrativo delle figure che hanno fatto la storia della società.