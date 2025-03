Interviste: coach Belletti. "Per noi una bella boccata d’ossigeno dopo l’apnea»

"Una bella boccata di ossigeno, dopo un periodo di apnea, in cui abbiamo avuto demeriti e sfortuna". Queste le prime parole a caldo di coach Michele Belletti dopo la vittoria del suo Costone su Gazzada. "È stata la prosecuzione della prestazione con Oleggio – ha detto ancora Belletti -, con un’ottima risposta di squadra dopo l’infortunio di Nasello: quando perdi il tuo giocatore più forte è traumatica come sensazione. Volevamo fortemente questa vittoria e ce la siamo presa".

Ai microfoni del dopo gara, Belletti si è presentato coi suoi assistenti, Riccardini e Terrosi, come a sottolineare che solo con il lavoro di squadra il Costone può venir fuori dalle difficoltà del momento. "In questo periodo complicato, squadra, staff e società non hanno mai smesso di lavorare e di crederci – ha detto ancora Belletti -. Abbiamo vinto una partita, non c’è da fare troppe celebrazioni ma siamo in lizza per il nostro obiettivo".

"La squadra non si è mai disunita. Tutti coloro che sono entrati in campo hanno dato il loro contributo - hanno sottolineato Riccardini e Terrosi -. Giovedì giochiamo una partita fondamentale in trasferta. Con la mente siamo già là. Se i ragazzi si mettono a disposizione come fatto fin qui, possiamo essere fiduciosi".