Interviste: coach Belletti. "Sono contentissimo, complimenti a tutta la squadra»

"Sono contentissimo, devo fare i complimenti a tutta la squadra". Sono state queste le prime parole a caldo di coach Michele Belletti dopo la vittoria del suo Costone su Empoli: 6 successi nei primi 6 incontri di campionato, miglior avvio di stagione per il Vismederi non poteva esserci. "Abbiamo fatto un ottimo lavoro difensivo – ha proseguito il coach gialloverde -. Abbiamo superato due tipi di difficoltà: l’attacco alla loro zona 3-2, all’inizio un po’ congestionato e con poca condivisione del pallone, con letture non all’altezza di quello che dovevamo fare mentre invece siamo poi cresciuti nel prosieguo del match. Secondo aspetto: abbiamo avuto la famosa rotazione lunga – ha proseguito Belletti -, siamo stati bravi a fare tanti cambi, a veder tanti quintetti diversi in campo, a conoscersi reciprocamente, ecc.. Nella prima parte di stagione qualche problema fisico ha condizionato tutto questo, oggi posso dire di essere veramente orgoglioso del gruppo". Il Costone non si vuole fermare, se non per rifiatare un po’: il prossimo impegno della capolista sarà a Genova ma prima due giorni pieni di riposo per la squadra. "Concedeteci di rifiatare – ha commentato Belletti -. Ci vuole il giusto equilibrio per premiare il tempo libero di fronte ad un grande sforzo dai ragazzi. Matteo Paoli ha giocato su una microfrattura al piede nelle ultime settimane, Nasello ha affrettato tantissimo il recupero per esserci e i nostri medici e fisioterapisti hanno fatto un gran lavoro. Ci sono stati tanti altri acciacchi, gestiti benissimo dal nostro staff – ha concluso il coach del Vismederi -. Da qui in avanti deve iniziare un percorso nuovo di crescita per noi, per farci fare altri passi avanti: tutto questo ci renderà ancora più competitivi".