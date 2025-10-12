Interviste: coach Belletti. "Sono felice. Non c’è niente di scontato»

"Sono contento perché abbiamo ottenuto la terza vittoria consecutiva. Abbiamo iniziato questo campionato con il piede giusto". Esordisce così nel post partita di Moncalieri il coach del Vismederi Costone Michele Belletti.

"Non c’è mai nulla di scontato e quindi è bene ribadirlo – ha proseguito Belletti -. Devo fare i complimenti a Grantorino, squadra giovane che ha messo intensità e qualità nel suo gioco. Siamo venuti fuori da una partita difficile e abbiamo vinto. Abbiamo sofferto un po’ all’inizio quando abbiamo concesso troppo a rimbalzo d’attacco – ha aggiunto coach Michele Belletti -. Grantorino è stata brava a ricucire il gap da secondi tiri o alzando il ritmo. Noi abbiamo dovuto tenere sotto controllo i possessi per poter riuscire a portare a casa la partita. C’è stato un ottimo contributo da parte della panchina – ha detto ancora il tecnico del Vismederi -. Filippo Paoli ci ha allargato il campo con un bel 4/6 da tre punti, per di più al termine di una settimana in cui si era allenato poco. È l’ennesima dimostrazione che ci dice che c’è bisogno di tutti per portare a casa il risultato. Abbiamo tante cose su cui lavorare – ha concluso Belletti – ma siamo solo all’inizio del campionato. Adesso però testa al derby con la Virtus".