Interviste: coach Betti. "Dobbiamo capire molto velocemente in che fase siamo»

Un brutto ko quello di ieri per la Mens Sana a Torino. Sia perché il quarto di fila considerando anche le tre sconfitte al termine della prima fase contro Quarrata, Empoli e Costone, sia perché complica subito i piani di salvezza diretta visto che al termine delle 12 partire del girone solo le prime tre possono festeggiare subito la permanenza nella categoria. "Dobbiamo capire velocemente in che fase di campionato siamo – dice coach Paolo Betti nel post gara in Piemonte prima di ripartire dalla volta di Siena -. Non possiamo pensare di vincere una gara in trasferta subendo 91 punti pur contro una squadra che ha tirato con percentuali alte". Nel finale i biancoverdi erano tornati sotto ma le solite disattenzioni li hanno penalizzati ancora una volta. "Eravamo riusciti a tornare a contatto – ammette Betti - ma poi siamo stati condannati da canestri troppo facili. Dobbiamo tutti insieme, noi dello staff e i giocatori – conclude il tecnico della Note di Siena - fare una riflessione per capire che dobbiamo cambiare qualcosa e farlo subito". La seconda giornata, a questo punto già un primo spartiacque, per capitan Pannini e compagni è prevista per le 20,30 di sabato in casa contro il Campus Varese.