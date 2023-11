Interviste. Coach Betti esulta: "Ora godiamoci questa vittoria»

È entusiasta il commento di coach Paolo Betti al termine della partita vinta dalla sua Mens Sana contro Agliana. Nonostante mai in casa la sua squadra avesse sofferto come in questa occasione. "Ci mancava una vittoria sofferta. Da questo punto di vista sono soddisfatto: se ripenso alle altre volte in cui siamo andati in sofferenza, abbiamo anche perso le partite andando in frenesia. Meglio non pensarci, adesso godiamoci questa vittoria". Così coach Paolo Betti al termine del match. "Ribadisco quanto detto in sede di presentazione – ha sottolineato il tecnico mensanino -, loro sono una buonissima squadra. Li conoscevo e lo hanno dimostrato anche stasera. Aver vinto ci dà grande carica e indubbiamente ci può aiutare dal punto di vista mentale perché lo sforzo fisico è stato importante – ha proseguito il coach -. Adesso ricarichiamo le batterie: Tognazzi e Puccioni non erano al meglio, speriamo che questa partita non influisca troppo in vista del match di sabato a Firenze".