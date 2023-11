Interviste: coach Betti. "Sono contento per i miei ragazzi. Prova di squadra»

"Finire 106-98 è un risultato particolare ma in primo luogo sono contento per i ragazzi che, dopo 3 mesi di lavoro e un paio di sconfitte indigeste, hanno fatto una grande prestazione di squadra". Parole di coach Paolo Betti al temine della partita vinta dalla sua Mens Sana sul campo del Pino Firenze. Un risultato che certifica il percorso di crescita di tutto il collettivo biancoverde, autore di una prestazione matura e convinta al PalaCoverciano. Partita dal punteggio alto e con tanti giocatori pronti a prendersi le proprie responsabilità. "Abbiamo affrontato una squadra ben allenata e che gioca bene insieme – ha proseguito il tecnico biancoverde -, sono giovani ma hanno fisicità e grande capacità di fare canestro. Per quanto ci riguarda, sono contento perché i protagonisti in attacco sono stati diversi – ha concluso coach Betti -. Sono cambiati a seconda della situazione e questo è un fatto molto positivo".