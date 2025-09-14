Interviste. Coach Evangelisti: "Siamo stati bravi nell’approccio»

Coach Evangelisti è piuttosto soddisfatto al termine del match amichevole disputato dalla Stosa contro Arezzo. L’allenatore della Virtus ha avuto delle buone indicazioni da parte della sua squadra, nonostante le assenze pesanti di Gianoli e Braccagni. "Siamo stati molto bravi nel ’approccio iniziale alla partita - commenta il coach rossoblu - e siamo stati veramente bravi soprattutto nel primo quarto dove abbiamo concesso fondamentalmente solo tiri liberi ai nostri avversari. Ho visto grandi miglioramenti nelle collaborazioni difensive nonostante ci avessimo lavorato solamente nell’ultima settimana. Ho visto molta applicazione da parte di tutti, soltanto che purtroppo nel corso della partita è calato un po’ il livello di energia perché avevamo due giocatori fuori e dobbiamo augurarci al più presto di recuperarli perché con le rotazioni corte alla fine senno la paghi nell’arco dei 40 minuti. I ragazzi però sono stati eccezionali - conclude il coach virtussino - i più giovani diciamo che devono capire quale sarà il livello del campionato, purtroppo o per fortuna in questo girone dovremo abituarci alle mani addosso e quindi tutti devono farsi trovare pronti e fare uno step di crescita in più".