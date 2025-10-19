Interviste: coach Evangelisti. "Sono davvero orgoglioso dei miei ragazzi. Messa in difficoltà una grande squadra»

Non sono bastati tre quarti giocati alla grande alla Stosa Virtus per far suo il derby in casa del Costone. Le condizioni non ottimali di Gianoli e l’indisponibilità di Redaelli hanno accorciato oltremodo le rotazioni rossoblù e la squadra allenata da coach Marco Evangelisti (nella foto) è arrivata con il fiato corto alla volata finale. Il -18 finale è un parziale anche oltremodo penalizzante per la Stosa. "Sono veramente orgoglioso dei ragazzi che per 30’ hanno messo in difficoltà il Costone". È stato questo il primo commento a caldo del coach della Virtus al termine della partita. "Seppur privo di Nasello – ha detto ancora Evangelisti -, il Costone ha dimostrato di essere una squadra lunga, forte e con giocatori esperti. Mi viene da ridere pensando a quando recupereranno anche Nasello, pensando a tutto il potenziale che potranno esprimere. Noi li abbiamo messi in difficoltà per tre quarti di gioco – ha proseguito il coach della Stosa -. Poi purtroppo, a causa della settimana difficile che abbiamo avuto, le nostre rotazioni erano ridotte all’osso. Siamo un po’ scoppiato nel finale – ha concluso Marco Evangelisti -. I ragazzi hanno rispettato il piano gara ed hanno eseguito tutto ciò che ci eravamo detti durante gli allenamenti di preparazione a questa partita. Non posso che essere orgoglioso della prova che abbiamo offerto in questa partita". La Stosa, in effetti, si è espressa su grandissimi livelli e con una buonissima qualità delle proprie esecuzioni, in attacco come in difesa (dove la zona a oltranza ha fatto faticare e non poco il Vismederi). Adesso la speranza è recuperare un po’ degli acciaccati e prepararsi al prossimo match, in casa, contro La Spezia: un’altra compagine sulla carta molto attrezzata.

AF