Interviste: coach Federico Vecchi. "Bello vincere in un clima del genere. Ringrazio i tifosi. Siamo stati bravi a rimanere uniti nei momenti difficili»

Buona la prima (stracittadina) per coach Federico Vecchi (nella foto) che a fine gara parla della prestazione dei suoi sottolineando gli aspetti positivi di una serata passata in una cornica di pubblico particolare. Inizia proprio da qui il tecnico emiliano. "Bellissimo vincere in un clima del genere – ammette l’ex allenatore di Imola – un clima che centra poco con la B Interregionale. C’era un calore incredibile e lo abbiamo sentito molto per cui non posso che ringraziare i nostri tifosi. È stata una gara difficile anche per le percentuali ottime dei nostri avversari nel tiro da tre punti specie nel secondo parziale. Siamo stati bravi a rimanere uniti in quel momento e a proseguire reagendo alle difficoltà. È una cosa non scontata per una squadra nuova che si sta ancora conoscendo e che è in un percorso di crescita che passa anche da momenti, all’interno delle singole sfide, difficili. Siamo stati molto uniti di testa e questo mi è piaciuto molto oltre agli adattamenti difensivi che abbiamo fatto nel secondo tempo e che credo abbiano portato giovamento. La cosa che invece mi è piaciuta meno e che tecnicamente qualcosa abbiamo sbagliato nel momento in cui le cose sembrano non girare. Abbiamo perso la fluidità del nostro ritmo di gioco e con essa la frizzantezza che chiedo ai miei".

Poi sugli avversari che hanno dato a lungo del filo da torcere ai biancoverdi. "La Virtus è una ottima squadra – sottolinea Federico Vecchi – che ha un bell’asse play pivot e che intorno a loro ha ottimi elementi e tiratori eccellenti come si è visto con le percentuali al tiro del secondo periodo". Il protagonista quasi inatteso è stato Belli che con due triple nei giro di pochi secondo ha indirizzato la gara. "Sono contento per Andrea. Se lo merita perché da inizio stagione sta facendo tante piccole cose importanti per la squadra".

g.d.l.