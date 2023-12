Interviste. Coach Lasi esulta:: "Prova di maturità da parte dei ragazzi»

La riscossa è arrivata puntuale per la Stosa che sul parquet di San Miniato ha ripreso la marcia interrotta una settimana fa. Nella prima giornata del girone di ritorno i rossoblù, riscattando la sconfitta dell’andata, hanno conquistato due punti molto pesanti per il morale e la classifica. "È stata una prova di maturità dei ragazzi - è il primo commento di coach Maurizio Lasi - perché era una partita difficile. Abbiamo giocato bene, siamo il secondo miglior attacco e la sesta difesa del campionato in questo momento è subiamo di media 75 punti. Ogni partita noi dobbiamo cercare di raggiungere la miglior difesa. Oggi ne abbiamo subiti 71 per cui abbiamo recuperato 4 punti nella nostra media. Voglio ringraziare Bartoletti - conclude il coach rossoblu - per la disponibilità a scendere in campo che mi ha dato nonostante l’infortunio alla caviglia occorso in settimana".