Interviste: coach Marco Evangelisti. "Complimenti a Siena per il pubblico. I miei ragazzi ce l’hanno messa tutta poi è venuto fuori il loro lungo roster»

Per prima cosa ci tengo a fare i complimenti a tutta Siena per la cornice di pubblico che ci è stata. È stata una grandissima partita, i ragazzi ce l’hanno messa tutta poi è venuta fuori tutta la lunghezza del roster della Mens Sana". Questo il primo commento a caldo del coach della Virtus Marco Evangelisti (nella foto) dopo il 90-78 subito dalla sua Stosa in Viale Sclavo. "Siamo stati in partita fino agli ultimi 4/5 minuti, guadagnando un po’ di tempo rispetto all’altro derby perso in casa del Costone - ha detto ancora, con un amaro sorriso, coach Evangelisti -. Dobbiamo ancora crescere ma queste sono le partite che ci aiutano a farlo. I loro lunghi, con la loro verticalità e stazza, ci hanno messo in difficoltà. Per l’appunto su cose che non avevamo messo in conto – ha aggiunto -: i taglia fuori vanno fatti a prescindere dalle dimensione dell’avversario che si deve marcare. Siamo stati bravi a togliere loro il post basso ma ci hanno battuto facendo la differenza a rimbalzo. Però, quando giochi contro avversari che hanno 10 avversari che fanno la differenza devi concedere qualcosa. Per cui grandi complimenti vanno fatti alla Mens Sana. E complimenti al pubblico che ci ha regalato una grande serata, per noi non così usuale". La Virtus, un po’ come successo anche al PalaOrlandi con il Costone si è dimostrata un po’ più corta rispetto alle altre due senesi, cedendo il passo nel finale di gara (proprio come contro il Costone). "Noi dobbiamo puntare sulla crescita dei nostri giovani – ha risposto coach Evangelisti -. E renderli sempre più in grado di reggere il campo. Oggi ha giocato Cini, Redaelli e Crocetta di hanno dato una mano, Martelloni ha avuto dei problemi e non l’ho rischiato. Noi passiamo dalla loro crescita – ha concluso Evangelisti -. La Mens Sana ha quasi tutti giocatori esperti e navigati, noi dobbiamo ancora farli sbocciare".