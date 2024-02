Interviste: coach Tozzi. "Nel primo tempo siamo andati male. Decisivi gli episodi»

"Una partita dai due volti: nel primo tempo siamo andati molto male". Non usa mezzi termini coach Maurizio Tozzi nell’analizzare a caldo il match perso dal suo Costone a Montevarchi. "Negli spogliatoi ero veramente molto arrabbiato – ha detto ancora il tecnico costoniano -. Abbiamo cercato di correggere qualcosa nel gioco, ma abbiamo approcciato male l’incontro e lo abbiamo fatto in un campo difficile e contro un’ottima squadra che giocava una partita dentro/fuori e che, anche in base ad alcuni incastri dagli altri campi, poteva valere anche per noi. Anche se questo non deve far differenza su come si impattano le partite – ha detto ancora Tozzi -. Nonostante questo e la sconfitta, devo dire che la squadra nei secondi 20’ la squadra ha saputo tirar fuori le sue qualità e reinterpretare la partita, riprendendola in mano, stando dentro a un match molto ruvido in pieno clima playoff. Alla fine l’incontro si è risolto su alcuni episodi – ha concluso infine l’allenatore del Costone -. Episodi che sono stati sfavorevoli per noi senza togliere loro alcun merito ai nostri avversari. Nell’arco dei 40’ forse hanno meritato più di noi, nonostante la partita sia stata risolta da alcuni episodi nel finale".