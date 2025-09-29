Interviste: coach Vecchi. "Nel primo tempo poco liberi di mente. Poi ci siamo sciolti»

"E’ stata una partita dura, soprattutto all’inizio quando secondo me ha inciso anche un po’ l’emozione". Così coach Federico Vecchi al termine del match vinto dalla sua Mens Sana contro Spezia. "Non era facile perché Spezia è una squadra forte e fisica che in alcuni momenti ci ha sporcato molti passaggi. Poi siamo stati bravi, ci siamo sciolti e siamo rientrati in campo in maniera diversa fino al più venti finale che però a mio avviso è un po’ troppo rotondo. Spezia ha provato a rientrare ma a quel punto eravamo in controllo e siamo stati bravo. Nel primo tempo ci era mancata un po’ la mente libera che ti permette di muovere la palla al meglio. Ma non è facile, ci sono anche gli avversari e questo è un campionato duro". Ora arriva subito il turno di riposo. "Ci fa bene allenarci altre due settimane perché ne abbiamo bisogno visto che siamo una squadra nuova e perché così possiamo recuperare un po’ di acciacchi". Infine sul pubblico, ieri molto caldo, e sugli abbonamenti. "Ero convinto che avrebbero superato la quota dello scorso anno – conclude Vecchi – e di questo sono ovviamente felice ed orgoglioso. Spero che questa vittoria possa dare ulteriore slancio e che altri tifosi possano abbonarsi".