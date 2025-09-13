Interviste: coach Vecchi. "Puniti dalla loro fisicità ma poi siamo venuti fuori»

Dopo il test di Chiusi perso contro i padroni di casa della San Giobbe il tecnico Vecchi ha commentato la prova dei suoi dopo la quarta settimana, decisamente intensa, di lavoro. "E’ stata una partita senz’altro utile per noi – dice l’ex coach di Imola -. Nel primo quarto siamo puniti dalla fisicità di Chiusi e abbiamo pagato cara la disabitudine a giocare contro formazioni di categoria superiore. Poi, un po’ alla volta abbiamo cresciuti e credo che i successivi quarti siano stati positivi al di là di un canestro in più o in meno. È stato un allenamento molto utile per farci capire che dobbiamo alzare un po’ la fisicità soprattutto contro formazioni di questo tipo e questa caratura. Siamo riusciti a ruotare tutti i giocatori e questa era la nostra principale idea nel pre gara. Sicuramente avremo tanti spunti su lavorare ulteriormente". Oggi la Mens Sana, rientrata da Chiusi dopo la gara di ieri, tornerà subito in campo. Avversario odierno (ore 18,15) San Miniato, che poi farà visita a Pannini e compagni domenica 21 per il memorial dedicato a Lello Ginanneschi. Prosegue intanto la campagna abbonamenti della società, che ieri al termine della prima settimana ha superato quota 450 tessere staccate. La biglietteria è aperta negli uffici Mens Sana Basketball al PalaEstra dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20. Il diritto di prelazione agli abbonati Premium della stagione 24/25 è caduto ieri. Da lunedì tutti i posti assegnati e non confermati verranno rimessi in vendita. Gli abbonamenti di Curva saranno invece venduti dai ragazzi del ‘settorino’ di fronte all’ingresso Curva Sud nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18,30 alle 20.

Guido De Leo