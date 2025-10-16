Interviste: coach Zanco. "Loro hanno meritato. Noi? Siamo sembrati senza energia»

"Ferrara ha meritato questi due punti: ha approcciato nel modo migliore la gara, sfidandoci al tiro da fuori e intasando molto bene l’area. Noi siamo sembrati senza energia". Sono queste le prime amare parole di coach Nicolas Zanco dopo la sconfitta della sua Umana Chiusi contro Ferrara. "Abbiamo fatto fatica a giocare la nostra pallacanestro fatta di corsa, passaggi e condivisione di palla – ha proseguito l’allenatore della San Giobbe -. Ci siamo intestarditi a cercare troppo il primo tiro che ci concedeva la difesa. Sapevamo che sarebbe stato così, non abbiamo tirato bene e Ferrara ha gestito la partita dal primo all’ultimo minuto".

L’allenatore biancorosso non ha risparmiato nemmeno critiche a se stesso. "Mi prendo responsabilità per le scelte difensive – ha detto Zanco – però, a livello di energie, dobbiamo imparare da questa partita che non possiamo entrare in campo con atteggiamento remissivo aspettando che la partita venga da noi. Dobbiamo cambiare registro – ha proseguito -: stiamo subendo più di 80 punti a partita e questo non va assolutamente bene: in attacco una serata storta può starci ma se subisci quasi 90 punti in casa, essere competitivi è impossibile".

Nel finale di partita Chiusi si era riavvicinata ma non è bastato. "Abbiamo fatto fatica a dare una sgasata – ha detto coach Zanco -. Siamo cresciuti nel secondo tempo ma in attacco non abbiamo mai dato l’impressione di poter fare un parziale. Ci siamo portati dietro questa zavorra e questo ha minato la nostra fiducia. La prossima partita sarà a Caserta – ha concluso Zanco -: campo difficile contro una squadra forte, noi dobbiamo recuperare energie fisiche e nervose per dimostrare di essere competitivi anche contro questi tipo di avversario".