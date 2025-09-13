Acquista il giornale
Interviste: coach Zanco. "Stasera la nostra mentalità è andata un po’ a tratti»

di ANDREA FRULLANTI
13 settembre 2025
"Era una partita di cui avevamo assolutamente bisogno dopo una settimana di carichi di lavoro – questo il primo commento nel post Umana-Note di Siena da parte di coach Nicolas Zanco della San Giobbe -. È tornato Raffaelli e volevamo anche giocare insieme a lui, da questo punto di vista è stato un buon test per noi. Quello che mi è piaciuto di meno – ha detto ancora Zanco - è il fatto che la nostra mentalità è andata un po’ a tratti. Ci sono stati buoni momenti di pallacanestro, dove abbiamo usato il corpo e la nostra fisicità in difesa, mentre in altre situazioni siamo stati meno solidi e attenti sulle nostre regole. È un piccolo campanello di allarme per me e per la squadra perché anche da queste partite dobbiamo costruire una mentalità vincente. Non vuol dire necessariamente vincerle tutte ma essere pronti a lottare e ad affrontare ogni situazione possibili. A rimbalzo e a livello di palle perse ci siamo stati ma ancora c’è da lavorare per raggiungere il livello che vorrei per la squadra". Chiusi esordirà in campionato il 5 ottobre a Piombino, stante il rinvio della prima giornata e il riposo nella seconda. "Oggi si sarebbe dovuta chiudere la nostra preseason, invece abbiamo ancora più di due settimane di lavoro – ha commentato coach Zanco -. Cerchiamo di riempirle con il lavoro e con altre amichevoli. L’obiettivo è continuare a rodare il nostro sistema, inserire sempre più Raffaelli. Ma anche provare situazioni nuove e diverse – ha aggiunto il coach della San Giobbe – e soprattutto trovare sinergie a livello di gioco e di intesa a livello di gruppo, per conoscersi sempre più all’interno del parquet".

© Riproduzione riservata

