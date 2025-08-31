Interviste: il grande protagonista. "Con calma raggiungeremo il livello che vogliamo»

Il grande protagonista della gara di ieri ad Arezzo è stato il lungo biancoverde Barou Yarbanga, autore alla fine di 23 punti e di grandi giocate soprattutto in attacco. "Ringrazio prima di tutto i tanti tifosi che sono venuti in massa ad Arezzo a vederci nonostante fosse una semplice amichevole – dice il centro maliano -. Oggi è stata secondo me una grande gara da parte nostra nella quale abbiamo cercato di fare ciò che il coach ci ha detto in queste settimane. Dobbiamo ancora conoscerci bene e migliorare molto ma piano piano riusciremo a raggiungere il livello che vogliamo. Adesso stacchiamo qualche ora poi torneremo di nuovo ad allenarci domani provando a migliorare i nostri punti deboli e ciò che in una bella serata non ha funzionato a dovere come è normale che sia a questo punto del precampionato".

Dal punto di vista personale Yarbanga come detto è stato decisivo in entrambi i lati del campo. "Sono contento del contributo che ho dato. Cerco di fare ciò che mi chiede il coach e ciò di cui ha bisogno la squadra. Oggi si è visto che siamo già una grande squadra e che possiamo fare ancora meglio". In settimana si alzerà il sipario anche sulla campagna abbonamenti per la stagione 2025/26. La Mens Sana Basketball e Etruria Retail replicheranno inoltre la promozione "Carrefour ti regala l’abbonamento". Tutti i dettagli dell’iniziativa, oltre che tutte le informazioni sull’inizio della campagna abbonamenti, gli orari di apertura dei botteghini e le tipologie di abbonamenti previsti, saranno presentati in una conferenza stampa in programma martedì alle 10,30 nel punto vendita Carrefour in Piazza Maestri del Lavoro. La partecipazione all’evento è aperta non solo alla stampa ma anche al pubblico.