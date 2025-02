Interviste: il tecnico Evangelisti. "Gara indirizzata subito in nostro favore. E’ stato buono il contributo da parte di tutti»

Il coach della Stosa Marco Evangelisti è molto soddisfatto al termine della vittoriosa trasferta in Piemonte. La squadra rossoblu ha dato una prova di forza importante comanda di il gioco per 40’ e non rischiando mai niente di fronte ad una compagine che ci ha provato comunque fino alla fine. "È stata una partita che abbiamo approcciato nel modo giusto - commenta l’allenatore rossoblù nel post gara - siamo andati sulle cose che ci eravamo detti in settimana riuscendo tatticamente a togliere i loro punti di riferimento soprattutto all’inizio. Abbiamo indirizzato fin da subito la partita in nostro favore riuscendo anche a far fare 4 falli ad uno dei loro giocatori più pericolosi ovvero Tarditi. La partita - conclude Evangelisti - è andata sempre di più in discesa per noi e sono contento perché abbiamo avuto un buon contributo da parte di tutti. Sentivamo l’importanza della partita perché ormai per noi sono tutte finali e siamo stati bravi fin da subito riuscendo a mantenere il vantaggio per tutta la partita. Bene così, era importantissimo partire bene". Adesso i rossoblu avranno una settimana di tempo per prepararsi al prossimo impegno del play in out. La Stosa domenica prossima farà l’esordio casalingo nella seconda fase affrontando Seagulls Genova al PalaCorsoni.