Interviste: il vice coach Franceschini. "La vittoria della pazienza. Imposti ritmo e lucidità»

Non è stato coach Michele Belletti (nella foto durante la sfida) a presentarsi davanti ai microfoni nel dopo partita, bensì ha lasciato l’incombenza al vicecoach del Vismederi Filippo Franceschini. "È stata la vittoria della pazienza – ha detto Franceschini -. Sapevamo che la Virtus ci avrebbe fatto tanta zona e all’inizio siamo stati molto contratti nell’affrontarla, non tanto per delle cattive esecuzioni, quanto perché non siamo riusciti a fare canestro anche sui buoni tiri che costruivamo. Siamo andati sotto-ritmo e la Virtus ha preso fiducia mettendoci in forte difficoltà. Però – ha proseguito Franceschini -, la forza di questa squadra è la lunghezza. Abbiamo avuto tanta pazienza e nel terzo quarto siamo riusciti a imporre il nostro ritmo e la nostra maggiore lucidità. La Virtus è arrivata anche un po’ stanca a fine partita e il punteggio finale è forse generoso rispetto a quello che si è visto in campo. Però ci prendiamo questa vittoria con estrema convinzione e felicità. Vincere fa sempre bene, il primo costo ci rende contenti ma siamo ancora alla quarta giornata – ha commentato ancora il vicecoach del Vismederi -. Il percorso è lungo e c’è tanta competitività. La prossima partita sarà ad Arezzo in un campo storicamente difficile. Però aver vinto 4 partite, di cui 3 senza Nasello (uno dei nostri giocatori di riferimento per tecnica e carisma), ci dà grande fiducia oltre che modo di lavorare con serenità. Dobbiamo continuare a lavorare ma siamo felici di aver iniziato bene in questo modo. Questo successo poi arriva in un derby dove c’era tanta competizione – ha concluso il vice allenatore del Vismederi Costone Franceschini –. È un qualcosa che a Siena rappresenta qualcosa in più e ci prendiamo anche questo: non può che aiutare il nostro morale".

AF