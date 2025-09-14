Interviste: l’allenatore Belletti. "Abbiamo disputato una bella partita. Vinta largamente la lotta a rimbalzo»

"Abbiamo disputato un’altra ottima prestazione nella nostra quarta amichevole stagionale – ha parlato così il coach del Vismederi Costone, Michele Belletti, nel post partita dell’amichevole vinta a Pistoia contro Quarrata –. Il dato che mi conforta di più è che abbiamo vinto la lotta a rimbalzo, con largo margine, contro una squadra di categoria superiore. Abbiamo retto la fisicità, soprattutto quando loro, nel tentativo di rientrare, hanno alzato molto il livello dei contatti, in particolare lontano dalla palla, rendendoci più difficili le ricezioni". Tante le indicazioni positive che arrivano dal test match, non solo per aver ottenuto un successo importante contro una squadra di categoria superiore. "In attacco siamo stati bravi a giocare contro una difesa match-up che non avevamo ancora affrontato, mantenendo la voglia di condividere il pallone. I nostri 89 punti realizzati sono un buon dato, anche se i soli 11 assist rappresentano un aspetto su cui dovremo sicuramente lavorare – ha concluso Belletti –. Come già sottolineato nelle altre partite, in questo momento il risultato conta relativamente, ma restano segnali positivi e motivi di ottimismo per il percorso che stiamo portando avanti".