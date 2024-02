Interviste: l’allenatore Betti. "E’ stata una settimana molto complicata. Raggiunto però l’obiettivo che avevamo»

A fine gara ai canali ufficiali del club di Viale Sclavo ha parlato coach Paolo Betti (nella foto). "La vittoria era l’obiettivo che ci eravamo posti dopo una settimana complicata dal punto di vista fisico e dopo una vittoria importante come quella di sabato scorso. Volevamo infatti continuare la striscia di vittorie e giocare una buona gara e ci siamo riusciti nonostante tutto. Sapevamo che era una gara che non contava nulla ai fini della classifica e neanche per la seconda fase ma volevamo vincere". Brambilla in tribuna e Tognazzi che non entrato non erano gli unici non in perfette condizioni. "Sono contento prima di tutto per i giovani, Perinti su tutti, visto che ci danno una grande mano durante gli allenamenti. Puccioni era in dubbio fino all’ultimo ma ha voluto provare e ci ha dato una mano anche se ancora non ha ancora del tutto assorbito il problema alla caviglia. Tognazzi invece dopo la partita vinta contro Pino Dragons ha avuto un problema che potrebbe fargli saltare anche la prossima gara contro Don Bosco domenica prossima. Vediamo, anche Cucini era a mezzo servizio ma i ragazzi sono stati comunque molto bravi". Dopo questo impegno in trasferta la prima fase della stagione terminerà domenica in casa contro Don Bosco Livorno alle 18. Poi la sosta di una settimana e il via della seconda fase (in attesa del relativo calendario) da domenica 3 marzo.