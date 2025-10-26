Acquista il giornale
Interviste: l’allenatore Federico Vecchi. "Siamo stati bravi a prendere in mano le redini della partita»

"Abbiamo iniziato un po’ in sordina ma poi siamo stati molto bravi a crescere lungo la gara già dal secondo...

di GUIDO DE LEO
26 ottobre 2025
Lo sport del basket

"Abbiamo iniziato un po’ in sordina ma poi siamo stati molto bravi a crescere lungo la gara già dal secondo quarto". Così coach Federico Vecchi, allenatore della Note di Siena, dopo il largo successo di Saluzzo contro Grantorino, formazione che, seppur ancora ferma a zero punti aveva dato del filo da torcere a Spezia e Costone. "Bravi a prendere in mano le redini della partita, anche aiutati da percentuali importanti – ammette l’ex coach di Imola – perché abbiamo avuto un momento in cui praticamente abbiamo sempre segnato. È quindi una prestazione in generale molto positiva che coincide con la nostra prima vittoria in trasferta. Mi auguro che sia una bella iniezione di fiducia e che ci faccia fare un ulteriore passo in avanti nel nostro processo di crescita. Bene così". Poi Vecchi spende due parole anche per i volitivi avversari di giornata, penalizzati forse oltremodo dal punteggio finale. "Faccio i complimenti ai ragazzi di Grantorino per il percorso che stanno facendo e onestamente un po’ mi dispiace aver vinto con un margine così ampio contro una squadra così giovane. Dal canto nostro però, ripeto, è una prestazione che ci deve dare fiducia. Abbiamo avuto dei momenti di ottima pallacanestro e da Saluzzo oltre i due punti ci portiamo a casa una ottima prestazione". La Mens Sana è tornato in città subito dopo la gara con un lungo viaggio dalla provincia di Cuneo. Ora per Perin e compagni qualche ora di meritato riposo per poi riprendere, realisticamente da martedì, la preparazione in vista della prima stracittadina del campionato. Domenica 2 novembre infatti al PalaEstra arriverà la Stosa Virtus. La palla a due del derby è fissata per le ore 18.

