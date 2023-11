Interviste. L’allenatore Lasi: "E’ venuto fuori il nostro carattere»

La Stosa mette a segno la sesta vittoria consecutiva, un grande successo di squadra, voluto, arrivato grazie ad un finale fantastico dei rossoblù che hanno ribaltato una partita che sembrava persa. Due punti che lanciano ancor di più i rossoblu in testa alla classifica, adesso a quota 16. Una gara incredibile in cui i rossoblù hanno subito in avvio ma in cui la squadra non ha mai mollato, festeggiando alla fine insieme ai tifosi virtussini arrivati in gran numero al PalaMelo. "In questo palazzetto siamo abituati alle battaglie e così lo è stata anche stasera - è il commento iniziale di coach Maurizio Lasi - siamo partiti male lasciando spazio al Dany che ha segnato 51 punti nei primi 20 minuti. La gara è stata fin da subito in salita ma il grande carattere e la voglia di questi ragazzi è venuta fuori anche stasera. Bartoletti, che era stato essente tutta la settimana a causa dell’influenza, si è caricato la squadra sulle spalle risultando decisivo così come tutti gli altri. È venuto fuori nuovamente lo spirito di squadra che non deve mai mancare. Nel finale poi sono stati decisivi gli episodi, ma i ragazzi hanno mostrato di avere la voglia di portare a casa un vittoria per noi fondamentale".