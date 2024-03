Interviste. L’allenatore Lasi:: "Partita complicata. Sono soddisfatto»

Altri due punti di platino, seconda prestazione solida e classifica del play in che si accorcia. La Stosa si porta a casa da Gazzada Schianno solamente buone notizie e coach Lasi è giustamente molto soddisfatto. "Sono molto contento della vittoria - commenta il coach rossoblu - perché sapevano che la partita non sarebbe stata semplice. Nei primi minuti Gazzada ha segnato con percentuali altissime ma noi siamo stati sempre dentro alla partita. Dal secondo quarto in poi abbiamo giocato bene andando sulle nostre cose che avevano preparato e colpendoli dove sapevano che avrebbero sofferto. I ragazzi sono stati tutti veramente molto bravi mettendo ognuno il proprio mattoncino. C’è stata una grande coesione difensiva da parte di tutti quanti e questa per la seconda partita consecutiva è stata la nostra forza. Olleia ha fatto una grande partita, così come Diminic, Calvellini, ma anche tutti gli altri. Non era affatto una partita facile dopo un viaggio molto lungo. Devo dire grazie ai ragazzi perché sono stati veramente bravi". La Stosa con questa vittoria sale così a 8 punti in classifica nel play in gold e adesso attende la visita di Casale Monferrato, battuta in casa da Empoli.