Interviste. L’allenatore Tozzi:: "Fatto quanto avevamo preparato»

Quella sull’Union Prato, al netto del turno di riposo, è stata l’ottava vittoria consecutiva per il Costone. "Temevo un po’ la sosta perché perdi un po’ la striscia in questi casi – ha detto al termine del match coach Maurizio Tozzi -. Non siamo stati lucidissimi e concretissimi in campo aperto ma, specie nel secondo tempo, abbiamo fatto tutto quello che avevamo preparato e i ragazzi sono stati bravi a portare a casa l’incontro". Un incontro che, nonostante il largo divario finale, il Costone ha vinto soprattutto in difesa. "Sono contento perché le squadre si vedono soprattutto in difesa – ha detto ancora il coach – Ho visto una squadra che ha lavorato insieme e questo mi ha molto piacere. A tal proposito ringrazio anche il preparatore atletico Giovanni Pertini perché nella seconda metà di partita, se abbiamo giocato con intensità, è anche grazie al suo grande lavoro. Ci aspetta un dicembre intenso – ha concluso Tozzi – ma i ragazzi hanno l’atteggiamento giusto per affrontarlo".