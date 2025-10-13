Interviste: l’allenatore Vecchi. "Non siamo stati pronti a livello di energia. Abbiamo tanti passi in avanti da fare»

A fine partita coach Federico Vecchi (nella foto) analizza il ko dei suoi, condizionati da un pessimo avvio. "Non siamo stati pronti a livello di energia nei primi due quarti – dice il coach emiliano – e di attenzione. Abbiamo fatto tanti errori difensivi che poi hanno messo in fiducia i nostri avversari. Siamo stati davvero sotto tono in quel frangente nel primo tempo. Poi dopo l’intervallo siamo cresciuti e siamo stati puniti da un paio di canestri difficili da parte di Borgomanero nel momento del nostro massimo sforzo per rientrare. Sapevo che sono una squadra di talento e l’avevo detto in sede di presentazione del match: si è visto sicuramente ma di positivo trovo il fatto che abbiamo trovato le energie ogni volta per restare a contatto. Dopo la prima vittoria non ero esaltato, non sono preoccupato dopo la prima sconfitta. Bisogna sapere che siamo una squadra nuova e che questo fa parte del nostro percorso. Abbiamo tanti passi in avanti da fare. Queste partite ce lo insegnano di più rispetto alle vittorie anche se è ovvio che vorremmo sempre vincere. Oggi nel gioco dentro l’area abbiamo subito troppo le loro penetrazioni e i troppi canestri in contropiede. Questo non deve succedere, anche perché siamo più esperti dei nostri avversari che però hanno ben compensato grande energia ed atteggiamento questa minore esperienza".