Interviste: l’allenatore Zanco. "Siamo contenti del risultato. Sentivamo il peso di doverla vincere a tutti i costi»

"Siamo contenti per il risultato, sentivamo il peso di dover vincere a tutti i costi e si è visto a inizio gara". Ha esordito così il coach dell’Umana San Giobbe Nicolas Zanco nelle interviste che hanno fatto seguito al match con Quarrata. "Abbiamo aspettato che la partita venisse da noi anziché azzannarla subito – ha detto il coach chiusino -. Quarrata era una squadra molto fisica e con un sistema di gioco ben definito ma hanno avuto meno rotazioni nel secondo tempo: noi siamo stati bravi a sfruttare tutto questo, coinvolgendo tutti i nostri giocatori. È stata una vittoria del gruppo – ha detto Zanco -. Abbiamo iniziato presto a lavorare, con una preseason lunga e caratterizzata anche da molti infortuni, alcuni anche seri. È arrivato Petrucci che si sta adattando a coprire più ruoli cercando sempre di essere un leader positivo. La nostra è una squadra che ha dovuto cambiare identità – ha proseguito Zanco -. Ma lo sta facendo in maniera propositiva. Adesso recuperiamo le energie, ci aspettano due trasferte toste a Imola e Ravenna, ma noi dobbiamo pensare una partita alla volta". Il prossimo avversario di Chiusi è l’Andrea Costa Imola, battuta ieri sera a Roma dalla Virtus per 75-58. "Abbiamo rischierato Natale, tornato a disposizione dopo tanto anche se non al 100% e si è visto – ha commentato ancora coach Zanco -. Però la nostra è una squadra che si deve prendere qualche rischio: in un campionato così lungo, ognuno dei giocatori del roster può dare un contributo determinante e decisivo. Dobbiamo lavorare con fiducia – ha concluso Zanco -, dando minutaggio a tutti. Il morale è alto, si vede durante il lavoro settimanale ma si vede anche nei momenti chiave della partita: è lì che viene fuori la vera forza del nostro gruppo".