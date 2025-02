Interviste. Prosek soddisfatto: "Troppo importante tornare a vincere»

"Era troppo importante tornare a vincere dopo quattro sconfitte consecutive". Non usa giri di parole Gianluca Prosek, autore di 28 punti, decisivi per portare a casa un successo troppo prezioso quanto sudato. "Dopo aver perso a Torino in settimana ci siamo allenati bene e con intensità perché eravamo consapevoli di quanto questa partita contro Varese fosse importante". Nel primo tempo la squadra girava coi ritmi giusti e aveva preso un ottimo margine, vanificato poi da un approccio come spesso accade meno brillante, eufemisticamente, nel secondo. "Senza dubbio. Ma siamo in un girone nuovo, con squadre nuove che non conosciamo a fondo e che viceversa non ci conoscono. Loro nel secondo tempo hanno difeso molto bene nelle situazioni di post basso e abbiamo iniziato a soffrire". Per fortuna nel finale la freddezza ai liberi è stata decisiva. "Siamo abituati a soffrire e ai finali punto a punto – conclude il numero 35 -. Bene così, pensiamo alla prossima".