Interviste. Tozzi è soddisfatto: "E’ stata un bella prova di maturità»

"Sono molto soddisfatto. È una bella prova di maturità, anche per come è maturata la vittoria". Così il coach del Costone Maurizio Tozzi al termine della partita ha commentato l’incontro vinto su Valdisieve. "La partita è stata tirata ma sempre gestita – ha proseguito il tecnico gialloverde -. Poi loro sono una squadra di grande intensità, hanno le potenzialità per riaprire le partite in un attimo. Quando è successo, noi siamo stati lucidi, condividendo la palla in attacco, specie dal post basso. Che è il nostro punto di forza e ci aiuta a trovare canestri importanti. Sono molto soddisfatto – ha ribadito coach Tozzi -. Posso recriminare solo per la percentuale ai tiri liberi che, anche nella prima metà di partita, non ci ha permesso di andare a riposo con un vantaggio maggiore. Ma – ha concluso – è stata una bella prova di maturità: la nostra difesa è sempre più affidabile e ciò mi rende davvero contento".